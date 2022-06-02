До +21 с возможными грозами ожидается в Петербурге во четверг

В четверг, 2 июня, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура днем составит от +19 до +21 градуса. Юго-восточный и южный ветер будет умеренным, однако в прибрежных районах возможны сильные порывы. Атмосферное давление составляет 758 миллиметров ртутного столба. В течение дня оно будет слабо повышаться.

В пятницу в Петербурге будет немного прохладнее — до +18 градусов. Кратковременные дожди также возможны.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с ожидаемым сильным ветром. В прибрежных районах его порывы могут достигать 15 метров в секунду.