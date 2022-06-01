В Петербурге снова повышен уровень погодной опасности

«Желтый», то есть второй, уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на 2 и 3 июня. Причиной такого решения стал ожидающийся сильный ветер. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу скорость его порывов может достигать 15 метров в секунду в прибрежных районах города.

«Желтый» уровень погодной опасности в Петербурге будет действовать с 05:00 2 июня и до 12:00 3 июня. На этот период петербуржцев попросили проявлять особую осторожность, по возможности сократить поездки на личном транспорте, а также не парковать машины под деревьями. Пешеходам также рекомендовали обходить стороной рекламные щиты и линии электропередач.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главный синоптик города Александр Колесов назвал «желтый» уровень погодной опасности пугалкой для петербуржцев.