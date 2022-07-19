Главный синоптик Петербурга предупредил горожан о сильном ветре 20 июля

В Петербурге во вторник, 19 июля, жителей и гостей города ждут кратковременные дожди, а местами ливни с грозами во второй половине дня и ночью. Об этом сообщает главный синотик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По его словам, в среду, 20 июля, с востока в город придет циклон. Он накроет восточные и центральные районы дождями. Также ожидается сильный северо-западный ветер. В Петербурге и области ветер ускорится до 8-13 метров в секунду, а в прибрежных районах Финского залива и Ладоги порывы могут достигнут до 15 метров в секунду и выше.

При этом температура воздуха будет продолжать повышаться и вскоре достигнет плюс 30 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что погода в Петербурге остается во власти циклона «Барбара».