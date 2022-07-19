  • 19 Июль 2022
USD 20.07.2022 55.4370 -1.1246
USD ММВБ 17:24 55.7979  
EUR 20.07.2022 56.4463 -0.7063
EUR ММВБ 17:24 57.1286  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Главный синоптик Петербурга предупредил горожан о сильном ветре 20 июля

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Петербурге во вторник, 19 июля, жителей и гостей города ждут кратковременные дожди, а местами ливни с грозами во второй половине дня и ночью. Об этом сообщает главный синотик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По его словам, в среду, 20 июля, с востока в город придет циклон. Он накроет восточные и центральные районы дождями. Также ожидается сильный северо-западный ветер. В Петербурге и области ветер ускорится до 8-13 метров в секунду, а в прибрежных районах Финского залива и Ладоги порывы могут достигнут до 15 метров в секунду и выше.

При этом температура воздуха будет продолжать повышаться и вскоре достигнет плюс 30 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что погода в Петербурге остается во власти циклона «Барбара».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.07.22
    ЛОЭСК внедряет технологии бенчмаркинга для оценки производственных показателей
    08.07.22
    Как сделать ремонт генератора, стартера – выбор компании
    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram