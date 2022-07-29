Петербург остается в тылу циклона: сохранится дождь и прохлада

Петербург останется в тыловой части циклона. Из-за этого в городе будет по-прежнему холодно и дождливо.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на пятницу, 29 июля, температура воздуха составит +19…+21 градусов. По Ленинградской области +17…+22 градуса.

Ожидается поступление холодного и влажного воздуха к берегам Невы продолжится. При такой синоптической ситуации будет переменная облачность с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни с грозами.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм ртутного столба, что около нормы.

В субботу, 30 июля, будет также прохладно и дождливо.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что город находится в тыловой части циклона.