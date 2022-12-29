Влияние атлантического циклона обеспечит в Петербурге небольшой минус и гололед

В Петербурге погодные условия окажутся под влиянием передней части атлантического циклона. В четверг, 29 декабря, в городе ожидается облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, а также слабый снег.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в этот день на дорогах и тротуарах Северной столицы ожидается гололедица. Температура воздуха в городе составит 0...-2 градуса. В Ленинградской области 0...-5. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Синоптик также предупредил петербуржцев, что в пятницу произойдет потепление до +1...+3 градусов, а также пройдет дождь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов предположил какая погода будет в городе в Новый год. По прогнозу специалиста, вероятнее всего в новогоднюю ночь пройдет дождь.