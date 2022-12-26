Петербуржцам рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь

До Нового года осталось меньше недели. В связи с этим многие стали интересоваться погодными условиями в новогоднюю ночь. Синоптик Александр Колесов считает, что вероятнее всего будет дождь.

Колесов рассказал, что хоть до новогоднего праздника осталось всего шесть дней, но ему “становится понятным”, что Северная столица попадет под влияние теплой части циклонов. Об этом главный синоптик Петербурга сообщил в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток. В связи с этим жителям “можно надеяться только на чудо”. По его словам, дождя в Новый год можно избежать только если барический гребень проскочит между циклонами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге в начале рабочей недели не выпадет снег, также в регионе окрепнут морозы. Ожидается облачная погода.