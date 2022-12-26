Понедельник в Петербурге пройдет без выпадения снега

В Санкт-Петербурге в начале рабочей недели не выпадет снег, также в регионе окрепнут морозы. Ожидается облачная погода.

В понедельник, 26 декабря, в городе на Неве синоптическая ситуация в атмосфере будет формироваться под влиянием северо-западной периферии антициклона. В регионе ожидается облачная погода без осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что температура воздуха в Северной столице опустится до минус пяти градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы. Также в регионе подует южный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Во вторник днем в город снова начнет выпадать снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что погода в Петербурге успокоилась. В воскресный день, 25 декабря, осадков в городе не ожидается. Также петербуржцев порадует солнце, которые будет иногда выглядывать из-за облаков.