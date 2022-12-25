Воскресенье в Петербурге пройдет без снега и с небольшими морозами

Погода в Петербурге успокоилась. В воскресный день, 25 декабря, осадков в городе не ожидается. Также петербуржцев порадует солнце, которые будет иногда выглядывать из-за облаков.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в этот день будет облачно с прояснениями. Температура воздуха опустится до отметки в -1...-3 градуса. В Ленинградской области температура воздуха составит -1...-3 градуса.

Ветер в воскресенье будет западным, юго-западным от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба.

В начале рабочей недели 26 декабря в городе на Неве морозы немного окрепнут, днем температура понизится до -4...-6 градусов. Осадков при этом не будет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду горожанам следует ожидать на Новый год. По его словам, погода в праздничную ночь будет завесить от траектории циклона.