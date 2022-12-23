Колесов рассказал, какую погоду можно ожидать на Новый год

Чуть больше недели осталось до Нового года, но несмотря на то, что синоптики могут спрогнозировать погоду на первую половину следующей недели, вторая остается загадкой.

В субботу, 24 декабря, в Северной столице закончится оттепель и в регион вернутся заморозки. Однако снегопад будет не таким сильным, как в первой половине декабря. Такая погода сохранится до начала следующей недели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Формирование погоды в новогоднюю ночь займется траектория циклона, который приблизится к городу на Неве в канун праздника.

Если циклон окажется в более южных направлениях, то на Новый год жителей ожидает снежный и морозный день. Однако если он будет более северный, то стоит готовиться к дождливой и серой погоде. Однако Колесов отметил, что делать прогнозы еще рано.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге погоду сформирует теплая периферия циклонического вихря. В регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.