В Петербурге перед заморозками пройдут дожди в виде мокрого снега

В Петербурге погоду сформирует теплая периферия циклонического вихря. В регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

В пятницу, 23 декабря, Северная столица продолжить ощущать влиянием теплой периферии циклонического вихря. В регионе сохранится облачная погода, а температурные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Эксперт рассказал, что температура воздуха поднимется до трех градусов выше нуля. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление упадет ниже нормы и составит 746 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербург после небольшой оттепель возвращается зима. На выходных в регионе ожидаются заморозки.