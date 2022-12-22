Петербуржцам рассказали, что в субботу в город вернутся заморозки

В Петербург после небольшой оттепель возвращается зима. На выходных в регионе ожидаются заморозки.

В четверг, 22 декабря, ночью разрушился гололед на дорогах. Жители Северной столицы уже могут наблюдать его последствия. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Эксперт отметил, что в пятницу, 23 декабря, в городе на Неве ожидается мокрый снег. А в субботу, 24 декабря, в регион вернутся заморозки.

Кроме того, Колесов рассказал, что гололед 21 декабря был близок к коллапсу 1981 года, но все же не достиг его размеров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге погоду сформирует периферия обширного североатлантического циклона. В регионе сохранится облачная погода. Температура воздуха в Петербурге составит от 1 до 3 градусов тепла. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление особо не изменится и составит 749 мм ртутного столба, что ниже нормы.