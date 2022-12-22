Петербург останется в зоне теплого воздуха

В Петербурге погоду сформирует периферия обширного североатлантического циклона. В регионе сохранится облачная погода.

В четверг, 22 декабря, Северная столица останется в зоне теплого и влажного воздуха. В регионе ожидается облачная погода, а также небольшие дожди. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что температура воздуха в Петербурге составит от 1 до 3 градусов тепла. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление особо не изменится и составит 749 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Синоптическая ситуация будет формироваться за счет теплого атмосферного фронта, который затем сменится теплым сектором циклона “Франциска”.