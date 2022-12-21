Циклон “Франциска” принесет в Петербург мокрый снег с дождями

В Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Синоптическая ситуация будет формироваться за счет теплого атмосферного фронта, который затем сменится теплым сектором циклона “Франциска”.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 21 декабря, на среду, в Северной столице погода будет не особо приятной. По мимо мокрого снега, переходящего местами в дождь и облачности, в первой половине дня высока вероятность ледяного дождя и гололеда.

Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. По Ленинградской области от -3 до +2. Ветер южный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг, 22 декабря, потепление продолжится и также возможен дождь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга предупреждал, что в первую половину дня в среду местами возможен гололед.