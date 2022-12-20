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В Петербурге ожидается резкая смена погоды: мороз сменится оттепелью

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В Петербурге ожидается резкая смена погодного настроения, которое приведет к гололеду. В течении дня будут крепнуть морозы, а ночью произойдет потепление.

Как сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, во вторник, 20 декабря, продолжится похолодание. Днем температура будет составлять от -5 до -7 градусов, но понижение на этом не остановится и в течении дня морозы продолжат крепнуть.

Ночью в Северной столице ожидается потепление, а оттепель стоит ожидать уже в среду.

По словам специалиста, 21 декабря в город придет обширный циклон “Franziska”. Самым неприятным моментом станут осадки. В течении дня мокрый снег будет сменяться дождем. Из-за чего в первой половине дня ожидается гололед на дорогах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале недели, 19 декабря, в Петербург пришла первая зимняя оттепель.

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