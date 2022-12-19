В Петербурге в начале рабочей недели началась оттепель

В Петербург пришла первая зимняя оттепель. В регионе больше месяца не фиксировалась положительная температура воздуха.

В понедельник, 19 декабря, Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона с юго-запада. В городе ожидается облачная погода с гололедицей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что в шесть утра температура воздуха была зафиксирована на отметке плюс 1,2 градуса. Максимальная температура может составить два градуса выше нуля.

Морозы, по предварительным прогнозам, вернутся в выходные.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге уже начали отслеживать прогноз погоды на новогоднюю ночь. В настоящее время будущая погода не стабилизировалась.