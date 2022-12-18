Петербуржцам рассказали, какую погоду ждать на Новый год

В Петербурге уже начали отслеживать прогноз погоды на новогоднюю ночь. В настоящее время будущая погода не стабилизировалась.

По состоянию на воскресенье, 18 декабря, ожидается, что в новогоднюю ночь жителей и гостей Северной столицы встретит устойчивый минус. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Однако синоптик отметил, что в субботу, 17 декабря, по такому прогнозу в Новый год в городе на Неве был устойчивый плюс с дождем.

По его словам, точные прогнозы можно будет дать, когда будущая погода стабилизируется.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в начале рабочей недели ожидается оттепель. В связи с этим в городе начнется противогололедная обработка дворов. Превентивная противогололедная обработка дворов пройдет в рамках проекта “Чистый двор”.