В Петербурге в связи с оттепелью проведут противогололедную обработку дворов

В Петербурге в начале рабочей недели ожидается оттепель. В связи с этим в городе начнется противогололедная обработка дворов.

В субботу, 17 декабря, в районные администрации Северной столицы поступили поручения о начале противогололедной обработки дворов. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Такое решение было принято в связи с предстоящей оттепелью, которая ожидается в понедельник, 19 декабря. Превентивная противогололедная обработка дворов пройдет в рамках проекта “Чистый двор”. Ее должны провести до вечера понедельника.

В ГАТИ рассказали, что такое решение позволит не допустить образования наката и льда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге жалобы местных жителей на неубранный снег оказывают положительное влияние на качество уборки. Чаще всего петербуржцы напоминают чиновникам о сугробах в социальных сетях органов власти и по телефону горячей линии.