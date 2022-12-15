Глава Фрунзенского района Серов заявил, что жалобы жителей помогают улучшать качество уборки снега

В Петербурге жалобы местных жителей на неубранный снег оказывают положительное влияние на качество уборки. Чаще всего петербуржцы напоминают чиновникам о сугробах в социальных сетях органов власти и по телефону горячей линии.

Глава администрации Фрунзенского района Константин Серов рассказал, что после жалоб местных жителей качество уборки снега улучшается. Об этом он сообщил в прямом эфире Центра управления регионом.

Чиновник привел в пример случай, когда жительница района пожаловалась на снег на пешеходном переходе на Бухарестской улице. Он рассказал, что после этого обращения было дано поручение не только убрать снег с перехода, но и проверить качество уборки на всех пешеходах района.

В Смольном отметили, что в решении таких вопросов особенно важно учитывать мнение петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге сохраняется неблагоприятная ситуация с уборкой города от снега и наледи.