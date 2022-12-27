В Петербурге три циклона могут стать причиной дождливой погоды в новогодние праздники

В Петербург к Новому году приближаются три циклона, которые приведут с собой оттепель и дождь в ночь праздника.

Помимо трех милых “дам” есть и еще один циклон, который приближается к Северной столице в преддверии Нового года. Приближение четырех циклонов могут стать причиной дождливой погоды в новогоднюю ночь. Изменить сложившуюся ситуацию не способно даже чудо. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Он отметил, что в пятницу, 30 декабря, в городе на Неве вновь начнется оттепель. В регионе ожидается дождливая погода в конце декабря и начале января.

Однако, несмотря на три циклона, Колесов пока не готов дать точный прогноз на новогоднюю ночь. Такое решение принято из-за присутствующих погодных нюансов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге погоду сформирует теплый атмосферный фронт с запада. В регионе ожидается облачная погода, а местами метели.