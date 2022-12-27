В Петербург вернуться метели и гололедица

В Санкт-Петербурге погоду сформирует теплый атмосферный фронт с запада. В регионе ожидается облачная погода, а местами метели.

Во вторник, 27 декабря, в Северной столице погодные условия сформируются под влиянием теплого атмосферного фронта с запада. В регионе пройдет снег, местами возможны метели, а на дорогах ожидается гололедица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что температура воздуха упадет до -4 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление упадет до отметки 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице на протяжении нескольких дней не падает снег. Однако в регион вскоре вернутся сильные порывы ветра и гололедица.