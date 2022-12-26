МЧС предупредило петербуржцев о гололедице и сильном ветре

В Северной столице на протяжении нескольких дней не падает снег. Однако в регион вскоре вернутся сильные порывы ветра и гололедица.

Во вторник, 27 декабря, в городе на Неве ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветра будут достигать скорости до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что жителям и гостям Северной столицы стоит быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы.

Напомним, что до Нового года осталось меньше недели. В Петербурге, по прогнозам синоптиков, высока вероятность, что новогодняя ночь будет дождливой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что до Нового года осталось шесть дней. В связи с этим многие стали интересоваться погодными условиями в новогоднюю ночь. Синоптик Александр Колесов считает, что вероятнее всего будет дождь.