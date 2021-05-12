16 мая воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов

Температура воздуха в Северной столице на несколько градусов выше нормы: 12 мая воздух прогреется до +26 градусов. При этом в среду отсутствует сильный ветер.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день пройдет без осадков. Новью температура воздуха составит 11-13 градусов выше нуля.

За последние 58 лет температура 12 мая в Петербурге составляла в среднем от 4 до 18 градусов. Таким образом сегодняшний день может побить температурный рекорд.