В Северной столице 5 апреля из-за влияния антициклона становится теплее

В среду, 5 апреля, на погоду в Петербурге повлияет антициклон, из-за чего воздух заметно прогреется.

На территории региона наконец-то начинают нормализоваться температуры воздуха. С 5 апреля возвращается настоящая весна, когда столбики термометра покажут +4 и +6 градусов. По области показатели могут меняться от +3 до +8 градусов. Об этом в своих социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Гребень скандинавского антициклона создаст в Петербурге облачность, но на этот раз с прояснениями, осадков при этом не ожидается вовсе. Ветер придет северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг дождей и снега также будет. Горожанам обещают больше солнышка и температуры в +6 и +8 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик предположил, когда в Культурной столице может стартовать дачный сезон.