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Колесов рассказал, когда может начаться дачный сезон в Петербурге

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© Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев

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В Санкт-Петербурге у погоды начался переломный момент. Во вторник на территории региона еще будет прохладно, но в среду воздух начнет прогреваться, а осадки и ветер прекратятся. Такими темпами дачный сезон может начаться уже к середине апреля.

О скором начале дачного сезона рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале. С 4 апреля начинает пропадать облачность, проходят последние редкие осадки в виде снега, а уже с 5 числа воздух начнет прогреваться до +5 градусов, и к концу недели столбики термометра достигнут 10 градусов.

Тем не менее,  продолжит расти и атмосферное давление. Также Колесов заметил, что новый антициклон пожалует к горожанам с севера, поэтому ночи все еще будут прохладные и даже иногда с минусовыми температурами. 

Постепенно будет появляться солнышко, снег сойдет, а земля подсохнет. Дачный сезон, по словам специалиста, стартует примерно в середине апреля,  но не на Карельском перешейке, конечно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в апреле погода на территории Петербурга не будет очень жаркой. Синоптик рассказал, что немного теплее положенного будет только вторая декада месяца . 

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