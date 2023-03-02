Теплый атмосферный фронт принесет в Петербург мокрый снег и порывистый ветер

Погода во второй день весны в Петербурге отметится порывистым ветром, мокрым снегом и плюсовой температурой. При этом атмосферное давление начнет падать.

Как сообщил Ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в четверг, 2 марта, в городе Петра погодные условия будет определять теплый атмосферный фронт. За счет этого температура воздуха будет положительной, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а также будет преимущественно облачно.

Воздух в этот день прогреется до +2...+3 градусов. По Ленобласти температура воздуха составит -2...+3 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов предупредил петербуржцев о возвращении холодов в выходные.