Петербургские синоптик заявил о возвращении зимы в Петербург сразу же после ее ухода

Наступил последний день календарный зимы, которая тем не менее не спешит покидать Петербург. По словам специалиста, она снова вернется на территорию региона со снежком и морозами на ближайших выходных.

Ночью 28 февраля в Петербурге потеплело. Однако, как пишет главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, выше +1 воздух во вторник все равно не прогреется. Завтра, 1 марта, показатели снова упадут до минусовых значений, и весну петербуржцы будут встречать с морозами. Похолодание ожидается уже сегодня вечером.

С понижением температур на дорогах города станет достаточно скользко, предупредил Колесов. Чуть-чуть потеплеет только 2 марта, когда показатели установятся на отметках примерно в +2 и +3 градуса. Однако помним, что в субботу на территорию региона вернутся снег и морозы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в последний день календарной зимы петербуржцам пообещали снег и гололедицу на дорогах.