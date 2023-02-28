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В последний день календарной зимы петербуржцам пообещали мокрый снег и похолодание к вечеру

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В последний день календарной зимы на территории Северной столицы ожидается заметное понижение температур и кратковременные осадки.

Во вторник, 28 февраля, на погоду в Санкт-Петербурге будет влиять перемещающийся с севера на юг холодный атмосферный фронт. Из-за этого на территории города будет облачно, но с прояснениями, а столбики термометра к вечеру изменятся с плюса на минус. Об этом в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Уточняется, что местами в городе пройдет кратковременный снег, утром осадки будут мокрыми, а во второй половине дня на дороги Северной столицы снова вернется гололедица. Температура воздуха в городе к вечеру изменится с 0 и +2 градусов на -1 и -3 градуса. По области изначально показатели составят от 2 до +3 градусов, но к вечеру термометр покажет от нуля до -5 градусов мороза.

Также во вторник прогнозируется северо-западный порывистый ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра, 1 марта, по словам специалиста, снова пройдет снег, а воздух не прогреется выше 0 градусов. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жителей Северной столицы предупредил о возвращении штормового ветра в последний день февраля. 

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