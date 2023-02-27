Петербуржцев предупредили о возвращении штормового ветра в последний день февраля

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий. В город на Неве вновь вернется бушующий ветер.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, 28 февраля, во вторник, согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Северной столице ожидается сильный ветер, который местами будет достигать порывов до 15 метров в секунду.

В связи с этим горожан призвали к осторожности при нахождении на улице. Также особую внимательность стоит проявлять водителям.

Напомним, что по прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, в последний день зимы придет оттепель. Кроме плюсовой температуры воздуха, также будут осадки в виде снега.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 27 февраля погоду в городе определял гребень антициклона, столбики термометра показали -2..-4 градуса.