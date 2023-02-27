Гребень антициклона принесет повышение температуры в Петербурге

В Петербурге начало рабочей недели начнется со спокойной погоды, без существенных осадков. В городе должно появиться солнце, а температура воздуха начнем постепенно расти.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в понедельник, 27 февраля, в городе Петра, на погодные условия окажет влияние пришедший с юго-запада гребень антициклона. При перемененной облачности, существенных осадков не ожидается. Также постепенно начнет расти температура воздуха.

Столби термометра в этот день покажут -2...-4 градуса. По Ленинградской области температура составит -1...-6 градусов. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм ртутного столба.

Во вторник, 28 февраля, ожидается оттепель.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе 26 февраля бушевал ветер и шел снег.