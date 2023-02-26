В Петербурге ожидается снежная и ветренная погода

В Петербурге по мимо порывистого ветра также выпадет снег. Морозы останутся при этом не значительные.

Как сообщил ведший специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в воскресенье, 26 февраля, в городе Петра погода окажется под влиянием северной периферии циклона, который обеспечит облачную погоду и небольшой снег.

Температура воздуха составит -2...-4 градуса. А по Ленобласти столбики термометра покажут -1...-6 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 758 мм ртутного столба.

Также синоптик рассказал, что в ночь на 27 февраля снег постепенно прекратится, а температура опустится чуть ниже -10 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев предупредили о сильном ветре 26 февраля с порывами до 19 метров в секунду.