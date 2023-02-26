В Петербург вернулся штормовой ветер

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий в последнее воскресенье февраля. По городу будет гулять сильный ветер.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице, в воскресенье, 26 февраля, поднимется штормовой ветер. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", его порывы будут достигать 19 метров в секунду.

В пресс-службе напомнили горожанам, что, находясь на улице, при сильном ветре стоит обходить рекламные щиты и шаткие строение я неустойчивой кровлей. Также стоит избегать деревьев и всяческих конструкций повышенного риска.

Автомобилистов также призвали к повышенной осторожности в связи с непогодой. Также петербуржцев предупредили, что выход на лед опасен для жизни, так как может наблюдаться разрушение ледового покрова.

Ранее AllNW сообщал, что 25 февраля погоду в городе определяла северо-восточная периферия циклона.