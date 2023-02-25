В Петербурге 25 февраля из-за циклона установится однообразная погода, напоминающая пятницу

В субботу на территории Культурной столицы будет наблюдаться погода, которая и по температурным показателям, и по количеству осадков будет похожа на пятницу.

Из-за того, что Петербург находится на северо-восточной периферии циклона, выходящего своим центром на территорию Белоруссии, 25 февраля снова будет облачно, при этом местами пройдет небольшой снег. Об этом в своих социальных сетях сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня местные жители столкнутся с порывами ветра, достигающими 9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 750 мм рт. ст., однако все равно останется ниже нормы.

Столбики термометра по городу установятся на отметках в -1 и -3 градуса, а в пригороде показатели могут меняться от 0 до -5 градусов. По словам специалиста, завтра и в Петербурге может похолодать до подобных области отметок, в некоторых районах снова пройдет снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, чт в Петербурге немного потеплело накануне. Температура установилась в диапазоне от -1 до -3 градусов.