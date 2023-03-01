Северная столица 1 марта остается в ожидании весны и теплого фронта

Северная столица остается в ожидании теплого фронта. В город пришла календарная весна, однако температуры все еще меняются в диапазоне от минуса до плюса.

Пока над севером Европейской России продолжается череда циклонов, поэтому на Санкт-Петербург в среду,1 марта, повлияет теплый атмосферный фронт. В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что этот фронт связан с очередным ненастным посланником Атлантики. В связи с этим в первый день весны на территории региона будет облачно, пройдет снег, местами переходящий в мокрый.

Температура воздуха в течение дня будет меняться в диапазоне от -1 до +1 градуса, по области столбик термометра то опустится до -3, то поднимется до +2 градусов. Ветер при этом ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.



Завтра, по прогнозу Леуса, стоит снова ждать небольшие осадки и температуры в +1 и +3 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербург зима вернется практически сразу же, как уйдет. К выходным на территори региона снова похолодает.