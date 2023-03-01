  • 1 Март 2023
USD 01.03.2023 74.8932 -0.5391
USD ММВБ 13:36 75.3229  
EUR 01.03.2023 79.5134 -0.1096
EUR ММВБ 13:36 80.2282  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Северная столица 1 марта остается в ожидании весны и теплого фронта

Автор:


© Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Темы дня

Северная столица остается в ожидании теплого фронта. В город пришла календарная весна, однако температуры все еще меняются в диапазоне от минуса до плюса.

Пока над севером Европейской России продолжается череда циклонов, поэтому на Санкт-Петербург в среду,1 марта, повлияет теплый атмосферный фронт. В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что этот фронт связан с очередным ненастным посланником Атлантики. В связи с этим в первый день весны на территории региона будет облачно, пройдет снег, местами переходящий в мокрый.

Температура воздуха в течение дня будет меняться в диапазоне от -1 до +1 градуса, по области столбик термометра то опустится до -3, то поднимется до +2 градусов. Ветер при этом ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра, по прогнозу Леуса, стоит снова ждать небольшие осадки и температуры в +1 и +3 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербург зима вернется практически сразу же, как уйдет. К выходным на территори региона снова похолодает. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram