После 14 марта в Петербург ворвется настоящая весна с высокими дневными температурами

Во второй половине марта на территорию Санкт-Петербурга наконец-то придет весна и сразу с достаточно высокими температурами.

С сегодняшнего дня можно отмечать конец зимы в Северной столице. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, 13 марта ожидаются последние дневные морозы и снег. Начиная с 14 марта наступает весенний период.

В своем Telegram-канале специалист заметил, что теплый период на территории региона начинается сразу с довольно высоких дневных температур, которые достигнут от +5 до +7 градусов. В некоторые дни показатели в марте могут вырасти до +8 градусов. Колесов подчеркнул, хоть это и не экстремальные отметки в +11 и +12 градусов, которые фиксировались когда-то, но зато первые по-настоящему теплые дни 2023 года.

Синоптик предупредил, что несмотря на потепление, погода будет полностью зависть от циклонов и антициклонов. Так, осадки будут, но больше в виде дождя, снега еще стоит ждать в отдельные дни. При этом днем дневная температура будет всегда оставаться положительной, но ночью столбики термометра могут падать до минусовых значений даже в центре города.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге резко потеплеет из-за взявших паузу циклонов.