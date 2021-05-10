В Петербурге чудом удалось спасти ладожского нерпенка

В Петербургский Центр изучения и сохранения морских млекопитающих поступило новое млекопитающее. Специалистам удалось спасти новорожденного нерпенка, вес которого составляет 4,8 килограмм.

«Масипусик был бы очень смешным пациентом, но пока ему самому не до веселья, чувствует он себя очень нехорошо и пока что в основном лежит на боку почти не двигаясь», — сообщили сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в группе в соцсети «ВКонтакте». Также они заявили, что это животное очень серьезное и самостоятельное, а также не допускает панибратства, несмотря на свое состояние.

Детеныша подобрали местные жители у поселка Моторное и после сразу же связались с Фондом.

Для специалистов до сих пор чудо, что нерпенок смог выжить в дикой природе. Также удивительно то, что он сам находил себе пропитание, охотясь на водяных жуков.