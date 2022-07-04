Спасенные нерпята получили имена в честь мест, где они были найдены: Обухов и Аптекарь

В Петербурге выбрали имена двум спасенным нерпятам-самцам. Их назвали так же, как и места, где они были обнаружены – Обухов и Аптекарь.

Жители Северной столицы в течение недели принимали участие в голосовании за выбор имен двух малышей нерпы, которых ранее спасли от гибели. Одного самца нашли на берегу у проспекта Обуховской Обороны, а второго - возле Аптекарской набережной. Всю неделю горожане предлагали разнообразные имена для ластоногих: Лёлик и Болик, Финик и Пряник, Ромашка и Фарфор, Пётр и Павел, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Но один вариант все же выбился в лидеры и стал бесспорным фаворитом. Спасенных нерпят предложили назвать честь мест, где они были найдены. Так, один малыш получил имя Обухов, а второй стал Аптекарем.

Напомним, в Петербурге спасением нерпят занимается Фонд друзей балтийской нерпы при поддержке ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Правительство Петербурга открыло голосование на выбор имен двум самцам нерпы. Принять участие в нем могут любые желающие до 3 июля.