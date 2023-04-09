В Северной столице откармливают исхудавшего детеныша нерпы, найденного у дамбы

В Северной столице начался сезон спасения редких морских животных. Так, первым попавшим в беду за 2023 год стал исхудавший детеныш нерпы, которого нашли на территории дамбы.

Тюлененка, весом 15 килограмм, доставили в Центр спасения, расположенный в Репино, на территории петербургского "Водоканала". Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Уточняется, что вес малыша был всего 15 килограмм при норме в 40 и более. В случае, когда тюлененок весит меньше, он может замерзнуть в водах и испытывать трудности с обучением охоте на рыбу.

Исхудавшему тюлененку окажут помощь специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы". В пресс-службе напомнили, что в апреле и мае потерявшиеся больные детеныши ластоногих могут встречаться горожанам, однако помощь им самостоятельно оказывать нельзя. При обнаружении животных необходимо обратиться к сотрудникам "Фонда друзей балтийской нерпы".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге выбирали имена двум спасенным нерпятам-самцам. В итоге их назвали также, как и места, где они были обнаружены – Обухов и Аптекарь.