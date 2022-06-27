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Петербуржцы смогут выбрать имена двум спасенным нерпятам

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фото: Baltphoto
© Фото: Baltphoto

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Правительство Петербурга открыло голосование на выбор имен двум самцам нерпы. Принять участие в нем могут любые желающие до 3 июля. 

Жители Северной столицы смогут выбрать имена двум спасенным детенышам нерпы. Об этом сообщается в группе «Правительства Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». 

Первого нерпенка нашли на Аптекарской набережной, а второго на берегу проспекта Обуховской обороны. Один из самцов был в тяжелом состоянии. Поправиться ему помог Фонд друзей балтийской нерпы.

Принять участие в голосовании можно в группе «ВКонтакте» правительства Петербурга. Петербуржцы могут оставить комментарий под публикацией, а результаты голосования объявят 3 июля. Выиграют те варианты имен, которые наберут больше всего лайков от пользователей сети. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что юный нерпенок замечен на Крестовском и Елагином.

 

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