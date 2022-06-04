В Петербурге спасают 9 нерпят и тюленят

Центр спасения тюленей, которые находятся на территории петербургского Водоканала в Репино, занимается спасениеи девяти пациентов. Пять из них являются детенышами кольчатой нерпы. Этот вид находится на грани исчезновения. Об этом сообщается в петербургском "Водоканале".

Одна из основателей "Фонда друзей Балтийскй нерпы" Елена Андриевская рассказала, что все пациенты в этом году попали к ним в очень тяжелом состоянии. У большинства есть болезни и травмы, поэтому малышам нужна круглосуточная забота и внимание. Также все животные уже успели пожить в дикой природе и сформировать свой бойцовский характер.

В компании отметили, что тюленята уже достаточно поправились, чтобы переехать в уличные бассейны. В них они смогу набрать нужную форму перед возвращением в естественную среду обитания.