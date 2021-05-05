В Петербурге отремонтируют газоны

В Северной столице планируют посадить 190 деревьев по разрешению ГАТИ. Зеленые насаждения появятся в скверах и парках города. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В городе также планируется ремонт газонов в нескольких скверах, парках и садах. Так, в парках Сосновка, Есенина, Интернационалистов, а также в Яблоневом саду и на Петровской, Октябрьской, Петроградской, Выборгской набережных.

ГАТИ выдала 190 ордеров на посадку зеленых насаждений.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о поваленных деревьях в Северной столице в результате урагана 3 и 4 мая. По прогнозам синоптиков погода в городе наладится к 9 мая.