Петербуржцы смогут бесплатно посетить парк Ботанического сада до 18 декабря

Для петербуржцев и гостей Северной столицы предоставится возможность бесплатно посетить парк Ботанического сада. Об этом рассказали в его Telegram-канале.

Так, бесплатно посетить парк можно будет до 18 декабря. Уточняется, что речь идет о входе без билетов в парк и на Рождественскую ярмарку. Также безбилетное посещение было доступно 10 декабря в Магазин излишков растений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники ГМЗ “Павловск” установили для зимующих птиц кормушки. Все желающие могут покормить пернатых. Домики для птиц сделаны из дерева, и они укреплены специальной вязальной проволокой. Под нее также подложили брусок с целью не повредить ветки и ствол. Такие кормушки были установленных таже вдоль дорог, поэтому птиц может угостить любой желающий. Любимые лакомства для пернатых, это нежареные семечки подсолнуха и пшено.