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В Павловске сотрудники заповедника установили кормушки для птиц

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10 Декабря 2022, 17:33

В Петербурге сотрудники ГМЗ “Павловск” позаботились о зимующих птицах и развесили для них кормушки. Все желающие могут покормить птиц.

В государственном музее-заповеднике “Павловск” сотрудники установили кормушки. Они смастерили и развесили для зимующих птиц деревянные домики. Об этом сообщает Neva.Today.

Домики для птиц сделаны из дерева, они укреплены специальной вязальной проволокой. Под нее также подложили брусок с целью не повредить ветки и ствол.

Отметим, что кормушки появились не только в дальних уголках парка, но и вдоль дорог. Все желающие могут покормить птиц. Излюбленные лакомства для них это нежареные семечки подсолнуха и пшено.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что первые выходные второго осеннего месяца состоится традиционный ежегодный Евразийский учёт птиц. Целями учета являются мониторинг птиц в ходе осенней миграции, а также привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с перелетными птицами на их миграционных путях от мест гнездования до мест зимовки.

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