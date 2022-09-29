В Первые выходные октября в Петербурге проведут подсчет птиц

В начале октября, 1 и 2 числа, в Петербурге посчитают перелетных птиц.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, в первые выходные второго осеннего месяца состоится традиционный ежегодный Евразийский учёт птиц. Целями учета являются мониторинг птиц в ходе осенней миграции, а также привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с перелетными птицами на их миграционных путях от мест гнездования до мест зимовки. По результатам учета, будет понятна полная картина по осенней миграции птиц.

Отмечается, что принять участие в акции сможет любой желающий. Участники могут выбрать одну точку учета, либо считать всех встреченных птиц в ходе маршрута. Стоит заметить, что большинство разных видов птиц встречаются на особо охраняемых природных территориях Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали о вреде кормлении уток.