Из-за бушующего ураганного ветра в Петербурге закрыли парки

В Петербурге закрыли для посещения сады и парки из-за сильного ветра. Закрытыми они останутся до завтрашнего вечера.

Об этом в пресс-службе комитета по благоустройству. Ночью в Северной столице гулял сильный, штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду. По предварительным данным большого ущерба городу непогода не принесла.

О падении дерева сообщили в Василеостровском районе, там дерево упало на проезжую часть, повредив припаркованные машины. А также ветер повалил два дерева в Колпинском районе, в сквере Коммуны. Одно поломало собой крышу здания туалета, второе повисло на проводах. Рассказали в пресс-службе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что МЧС предупредило о том, что 30 октября ожидается резко ухудшение погодных условий и сильный ветер в Петербурге.