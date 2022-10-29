МЧС предупредило петербуржцев о резком ухудшении погодных условий

В Петербурге ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за усиливающегося ветра. Ранее, 17 октября, стал причиной введения “оранжевого” уровня опасности.

Как сообщает главное управление МЧС по Петербургу, в воскресенье, 30 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Порывы ветра будут достигать отметки в 23 м/с.

Напомним, что вечером в субботу, 29 октября, также ожидается сильный ветер, однако с порывами до 17 м/с.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за усиления ветра. Ранее из-за усиливающегося ветра город на Неве находился под угрозой наводнения.