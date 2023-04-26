Специалисты решили озеленить Петербург с помощью яблонь

В Санкт-Петербурге началось озеленение города к летнему сезону. На центральных улицах специалисты уже успели высадить несколько деревьев.

В среду, 26 апреля, около арки Главного штаба высадили яблони. Теперь 20 деревьев красуются в центре города. Кроме того, у Аничкова дворца, на Малой Садовой улице, а также у Московского вокзала планируется высадить еще 48 растений. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Отмечается, что занимается высадкой деревьев в центре Северной столицы непросто из-за потока автомобилей и различных коммуникацией. В связи с этим специалисты приняли решение поставить яблони в специальных больших горшках.

Все необходимые растения ранее были выкуплены в питомниках Ленинградской области. За ними нужен особый уход: постоянная поливка и систематическая подкормка.

С наступлением осени деревье планируют пересадить в городские сады и парки