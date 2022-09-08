Аллею из саженцев «алферовского» клена высадили у стен Алферовского университета

У Алферовского университета «выросла» аллея красных кленов из черенков дерева, некогда посаженного самим академиком и нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым. Она станет символом преемственности поколений.

Саженцы у стен Санкт-Петербургского национального исследовательского университета имени Ж. И. Алферова высадили 8 сентября. Аллею создали по инициативе и при участии инвестиционно-промышленного холдинга GS Group. Территорию совместно озеленили руководители, сотрудники и студенты вуза, а также главы районных администраций.

Для создания аллеи использовали черенки дерева, которое академик сам посадил в Калининградской области еще в 2015 году. Тогда с этой идеей к Алферову обратился президент GS Group Андрей Ткаченко, который лично был знаком с ученым. «Алферовский» клен появился в мемориальном парке производственного кластера «Технополис GS», где GS Group разрабатывает и выпускает микроэлектронику и потребительскую электронику.

«Я общался с ним, так сказать, в неформальной обстановке. Знаю, с каким позитивом он относился к своему саду и природе в целом. Предложение посадить клен он принял с удовольствием. Ведь, как мы знаем, после нас остаются дети, в том числе ученики, деревья (с домами бывает сложнее), и все они — наше будущее», — поделился Ткаченко.

Всего у Алферовского университета высадили семь саженцев. Поучаствовали в этом и главы администраций Калининского и Выборгского районов, которых связало имя академика. Во втором находится «прародитель» вуза — Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе.

Для аллеи выбрали самое подходящее место, отметил глава Выборгского района Виктор Погонин. Она станет символом связи современной радиоэлектронной промышленности и фундаментальной науки, в которую Алферов внес неоценимый вклад, добавил замглавы Калининского района Николай Платонов.

«Совершенно очевидно, что современная жизнь среди прочего тесно связана с полупроводниками и программным обеспечением. Мы должны готовить больше специалистов, имеющих отношение, в том числе к фундаментальной науке и растить из них если не нобелевских лауреатов, то мотивированных и талантливых людей, жаждущих заниматься исследованиями и использовать их в прикладном виде. Речь о создании современной продукции, благодаря которой мы сможем составить серьезную конкуренцию другим странам», — отметил президент GS Group Андрей Ткаченко.

По словам исполняющего обязанности ректора вуза Антона Егорова, Алферовский университет вполне готов к такому сотрудничеству. Именно здесь появилась первая в стране промышленная система молекулярно-пучковой эпитаксии. Кроме фундаментальных исследований в стенах учреждения по заказу предприятий электронной промышленности провели целый цикл опытно-конструкторских работ, наладили производство и даже начали поставки пилотных партий довольно больших объемов.

«Так что мы надеемся на сотрудничество. А аллея, уверен, приживется. Глядя на нее, мы будем помнить наших партнеров», — добавил Егоров.

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, который специализируется на разработке и производстве электроники.

Напомним, что Алферовский университет был основан в 1999 году. Он стал Научно-образовательным центром Физико-технического института имени А.Ф Иоффе РАН для интеграции науки и образования в области физики и информационных технологий. Создать вуз предложил сам Жорес Алферов, который возглавлял его до марта 2019 года.