Дорого и бессмысленно: петербуржцы критикуют реализацию проектов по благоустройству

Пользователи социальных сетей заявили, что Петербург – не «город решений», а «город лишений».

Более 55 общественных пространств организуют в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Такие планы на 2023 год озвучили в комитете по благоустройству. Эксперты признают, что в спальных районах требуются зоны рекреации. Однако сами горожане нередко критикуют то, как на практике реализуется благоустройство.

Петербуржцам пообещали новые спортивные площадки, а также обновление парков, скверов и набережных. Из наиболее крупных проектов благоустройства на 2023 год запланированы работы в сквере Раисы Штрейс, парке Авиаторов, Любашинском саду и на побережье Финского залива в поселке Стрельна. Также на пересечении улиц Оптиков и Планерной появится зона для занятия вело-роллер-спортом. Проект победил в голосовании по программе «Твой бюджет».

Новость стала поводом для жалоб горожан на современное благоустройство в Петербурге. По мнению петербуржцев, проекты однотипные, непродуманные и не стоят вложенных средств. Так, по сообщениям очевидцев, в зонах отдыха не хватает удобных лавочек и туалетов. В прошлом году возмущение вызвала скульптура у станции метро «Проспект Просвещения» стоимостью 3,2 млн рублей. Споры возникли после обнаружения аналогичной конструкции на китайской торговой онлайн-площадке, но за 125-300 тыс. рублей.

«Все меньше деревьев и др. зеленых насаждений, все больше искусственного покрытия и сказок об учете мнения жителей», — также сетуют комментаторы.

Отсутствие реального ориентира на мнение и интересы горожан – еще одна болезненная тема для Петербурга. В прошлом году много шума наделала история с ревитализацией бывшей стройплощадки в Горской. Замусоренную промзону на побережье Финского залива уже давно планируют благоустроить и приспособить под городские нужды. Ранее был анонсирован амбициозный проект по ее превращению в современное пространство для работы, учебы, туризма и отдыха. Однако реализации не помогла ни поддержка горожан, экспертов, ни одобрение президента Владимира Путина.

Соглашение на проект в «Горской» было подписано в 2021 году, в качестве инвестора выступила компания «Мегалайн». Фирма имеет обширный строительный опыт, в руководстве заверяли, что смогут реализовать планы, несмотря на внешнеэкономические условия. В проект входила полная реорганизация депрессивной территории: постройка IT-кластера, комплекса складов для субъектов малого и среднего предпринимательства формата light industrial, музея и инфраструктуры для промышленного туризма. Кроме того, предполагалось благоустройство набережной с многоуровневым озеленением.

По расчетам инвестора, объекты могли бы стать местом работы для более чем 17 тыс. специалистов. Городской и федеральный бюджет смог бы получать порядка 30 млрд рублей в виде налогов. Также «Горская» дала бы мощный толчок для развития в городе промышленного туризма. И все это – за счет средств инвестора. Однако в прошлом году город внезапно сменил его. Новый инвестор вместо рабочих мест и общественных пространств собирается строить яхт-клуб, школу верховой езды, торгово-развлекательные центры.

Подобные формы развлечений сами по себе не являются массовыми и относятся скорее к элитному отдыху. Кроме того, в прошлом году приоритеты горожан сместились с развлечений на более прагматичные сферы. Петербуржцев больше интересуют рабочие места, социальные объекты и комфортная городская среда.

Из планов на что-то полезное для города «Горская» пока выпала. Есть информация, что там собираются строить закрытый элитный поселок на 18 коттеджей и резиденцию, с фонтанами, частным зоопарком и причалом. Правда, недавно часть побережья у города отсудила стивидорная компания. Ранее она арендовала причалы, но теперь в суде добилась права их выкупа. Также компания «Мегалайн» собирается взыскать с чиновников то, что было потрачено на разработку беспричинно отвергнутого проекта.

Горожане, обсуждавшие новость о развитии общественных пространств, также пожаловались на отсутствие интереса властей к мнению населения. Кроме того комментаторы недовольны тем, что при благоустройстве зелень заменяют на искусственные покрытия, а нового озеленения мало.