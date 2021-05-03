3 мая петербуржцев ожидают дожди и мокрый снег

В понедельник, 3 мая, в Северной столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Снег выпадет во второй половине дня. Причиной погодных изменений стал активный атлантический циклон – город оказался на его северной периферии.

По словам ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, столбики термометров в понедельник поднимутся всего до +5…+7 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

В Ленинградской области температура воздуха составит +3-+8 градусов. Ветер – северо-восточный, скорость его порывов составит 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до отметки 747 мм рт. ст.