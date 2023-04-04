Михаил Леус напомнил петербуржцам о завершении февраля и долгожданном потеплении

В Санкт-Петербурге 4 апреля может стать последним "зимним" днем со снегом и низкими температурами. Уже в среду на территории региона начнется потепление.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился, что затянувшийся февраль в Северной столице подходит к концу. В среду, 5 апреля, столбики термометра поднимутся до +6 градусов, выглянет солнышко, а снег наконец-то перестанет идти.

Во вторник же на город все также влияет северная периферия циклонического вихря, поэтому местным жителям придется еще немного потерпеть осадки в виде мокрого снега, облака и гололедицу.

В течение дня 4 апреля температура воздуха не прогреется выше +3 градусов, по области может потеплеть до +5 градусов, а похолодать до 0 градусов. Также ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти горнолыжные курорты постепенно готовятся к закрытию после сообщений о потеплении. Все желающие смогут прокатиться на лыжах до 5 апреля.